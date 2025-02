Tenuta di Sesta, Docg Brunello di Montalcino Costa di Monte 2020

La Tenuta di Sesta, 35 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 150.000 bottiglie, porta nel suo nome quello di una delle “sottozone” più significative del territorio di Montalcino. Siamo nelle colline solcate dalla strada - di Sesta, appunto - che da Castelnuovo dell’Abate conduce a Sant’Angelo in Colle, in uno degli spicchi meridionali più vocati e generosi dell’intero areale. A dispetto di quanto le condizioni pedoclimatiche immediatamente suggerirebbero, la cantina oggi condotta da Andrea, Francesca e Giovanni Ciacci, nata negli anni Sessanta del secolo scorso con Giuseppe Ciacci (con le prime bottiglie uscite nel 1966) e sviluppata, a partire dal 1995, dal figlio Giovanni, propone vini dallo stile raffinato, lontani da ogni tipo di indulgenza sfacciata verso potenza e intensità. Un risultato affascinante, che arriva da una gestione attenta e rigorosa, sia in vigna che in cantina. Il Brunello di Montalcino Costa di Monte è ottenuto dai vigneti impiantati nella zona più alta dell’azienda (a 350 metri) adiacenti alla cantina ed è entrato a far parte del portafoglio aziendale con l’annata 2019. La versione 2020, maturata per due anni e mezzo in legno grande, propone aromi di piccoli frutti rossi maturi, erbe aromatiche e tocchi speziati e affumicati. In bocca il sorso è arioso, dinamico e ben profilato, dallo sviluppo continuo e sapido e dal finale persistente e lungo su ritorni fruttati.

(fp)

