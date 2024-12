Tenuta Fertuna, Costa Toscana Igt Vermentino Orange 2022

Tenuta Fertuna è stata fondata nel 1997 da Ezio Rivella e dal Gruppo Meregalli, con quest’ultimo che nel 2008 ne ha assunto il completo controllo, oggi condiviso con la famiglia Gestri. La cantina, che si trova a Gavorrano, domina i 50 ettari a vigneto, proponendo, oltre al vino in assaggio, un articolato portafoglio etichette composto da: lo spumante Extra Brut millesimato (da Pinot Nero e Chardonnay), Messiio (Merlot in purezza), Lodai (Cabernet Sauvignon in purezza), Celeo (Cabernet Sauvignon e Merlot), Pactio (Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot), Plato Rosso (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Syrah e Merlot), Rosé Bio (da uve Sangiovese), Plato Bianco (Sauvignon, Chardonnay, e Sangiovese vinificato in bianco) e Droppello, (vino nato da un’idea di Nicolò Incisa della Rocchetta ed ottenuto da Sangiovese vinificato in bianco). Sull’onda del successo degli “orange wine” (che al di là del loro seducente colore arancione, sono semplicemente dei vini bianchi vinificati come se fossero dei rossi, ovvero con il mosto a contatto - in macerazione - con le bucce delle uve), il Vermentino Orange 2022 resta sulle proprie bucce per 5 giorni, per poi maturare per 6 mesi in acciaio. Dal colore giallo carico con riflessi ramati, possiede aromi di tè e camomilla, con tocchi di frutti bianchi maturi e cenni balsamici. In bocca il sorso è denso e sapido e dal finale intenso, dai ritorni balsamici e dai toni ammandorlati.

(fp)

