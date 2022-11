Tenuta Fertuna, Toscana Igt Rosso Celeo 2018

Il Celeo è un blend a base di Cabernet Sauvignon e Merlot, fermentato in parte in acciaio e in parte in legno, affinandosi per 12 mesi in barrique, e si inserisce nel solco dei classici Supertuscan, prodotti in Maremma e dotati di generose caratteristiche gusto-olfattive. La versione 2018 profuma di mirtilli e spezie su base balsamica. In bocca, il sorso è succoso e intenso, non privo di fragranza e dall’articolata dotazione tannica, che termina in un finale ampio e persistente. La Tenuta Fertuna, il cui nome rimanda ai termini “fertilità” (fertus in latino) e “fortuna”, è stata fondata nel 1997 da Ezio Rivella e il Gruppo Meregalli, con quest’ultimo che, nel 2008, ne ha assunto il completo controllo. La cantina, che si trova a Gavorrano in Maremma, domina i 145 ettari di terreni e oltre ai vigneti, che ne occupano 50, vi sono olivi (10 ettari) e cereali con particolari varietà da pastificazione (50 ettari). L’offerta aziendale è ben articolata in un ventaglio di etichette che comprende, oltre al vino in assaggio: Messiio (Merlot in purezza), Lodai (Cabernet Sauvignon in purezza), Plato Rosso (Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Syrah e Merlot), Vermentino, Plato Bianco (Sauvignon, Chardonnay, e Sangiovese vinificato in bianco), Droppello, (vino nato per volontà di Nicolò Incisa della Rocchetta da Sangiovese vinificato in bianco), Rosé (Sangiovese) e Pactio (Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Merlot).

