Tenuta Olianas, Isola dei Nuraghi Igt Bianco Passito Malvasco 2020

Nato da un’iniziativa imprenditoriale condivisa tra più famiglie, il progetto vitivinicolo Casadei è costruito sulla base di un approccio “biointegrale” - non un metodo di lavoro, ma piuttosto una filosofia di vita. E una delle anime del progetto è la Tenuta Olianas nel cuore della Sardegna, tra Campidano, Marmilla e Barbagia. I vigneti della maison sarda affondano le radici su suoli diversificati - dalle sabbie al calcare, dalle argille ai terreni vulcanici - e questo porta i vitigni autoctoni (Cannonau, Bovale, Semidano, ma anche gli aromatici Nasco e Malvasia) a offrire espressioni diverse a seconda della vigna e del terroir. In cantina, il progetto Le Anfore di Elena Casadei poggia sui contenitori in terracotta (dalla Georgia e dalla Toscana) voluti dal padre, Stefano Casadei. Elena firma una collezione di vini da uve d’eccellenza che seleziona personalmente per ogni annata. Il “suo” Malvasco è un passito capace di intrigare per la fresca sensualità. Le migliori uve di Malvasia di Cagliari e Nasco vengono appassite parte in pianta e parte sui graticci; in seguito, macerazione a freddo, fermentazione e affinamento (almeno 5 mesi) avvengono in anfora. Il risultato è un vino dolce eppure tannico, persistente, raffinato. Al naso spiccano sentori di frutta disidratata e miele di erica, camomilla e salvia, mentre al palato la dolcezza del frutto è bilanciata dalla sapidità e il corpo pieno viene inelegantito dall’acidità sobria.

(Giambattista Marchetto)

Copyright © 2000/2022