Tenuta Regaleali, Doc Sicilia Frappato 2023

Nel 1959 Giuseppe Tasca d’Almerita piantò nella Tenuta Regaleali, acquistata nel 1830 dalla sua famiglia, Perricone e Nero d’Avola, investendo in un futuro che in pochi potevano immaginare. Nei primi anni Ottanta si puntò, invece, su l’Inzolia e, alla fine dello stesso decennio, il figlio Lucio scommise sulle varietà internazionali, dal Cabernet Sauvignon allo Chardonnay. Poi la famiglia Tasca d’Almerita è tornata, e siamo all’oggi, a valorizzare soprattutto le varietà locali: Nero d’Avola, Catarratto, Perricone, Nerello Mascalese, Inzolia, Frappato e Grillo. Come nel caso del Sicilia Frappato 2023, un rosso maturato in acciaio che ben rappresenta un vino senza fronzoli, verrebbe da dire, e cioè che bada soprattutto all’immediata piacevolezza. I suoi profumi rimandano alla viola e alla ciliegia, con tocchi appena speziati. In bocca, il sorso è definito e scorrevole, dallo sviluppo saporito e dal finale croccante, ancora su toni fruttati. La Tenuta Regaleali si estende su sei colli per un’estensione complessiva a vigneto di oltre 397 ettari ed è il luogo da cui è partito uno dei percorsi enoici più avvincenti della Sicilia. Tasca d’Almerita presidia ormai da tempo i primi posti dell’enologia dell’isola, sviluppandosi anche attraverso il marchio Sallier de la Tour, il nucleo produttivo etneo (Tenuta Tascante), la Tenuta Capofaro nell’isola di Salina e la Tenuta Whitaker nell’isola di Mozia.

(fp)

Copyright © 2000/2024