Tenuta Rocca, Docg Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2019

La famiglia Ciravegna acquista Cascina Rocca, nel Comune di Monforte d’Alba, nel 1986, ma è nel 1996, con l’acquisto di una parcella del Cru Bussia di Monforte, che comincia il vero e proprio percorso enoico di questa realtà produttiva, al pari di quello intrapreso analogamente da molti altri agricoltori proprio alla fine del secolo scorso. Oggi la cantina è condotta da Gianni Ciravegna, insieme ai figli Andrea e Chiara, e può contare su 15 ettari coltivati a vigneto, che vanno ad alimentare un portafoglio etichette composto da Langhe Doc (Chardonnay, Nascetta, Rosato, Nebbiolo), Barbera d’Alba, Alta Langa Metodo Classico e, evidentemente, Barolo. Lo stile dei vini è, in generale, sobrio ma non privo di influenze moderniste, specialmente nel generoso utilizzo dei legni, che vengono usati sia in fase di vinificazione (tini tronco conici), che negli affinamenti effettuati con un mix tra legni di varia misura. Il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2019, sia vinificato che maturato in legno appunto, ha colore rosso granato di buona intensità, dai riflessi aranciati. Al naso si fanno avanti riconoscimenti di viola, rosa e frutti rossi, fieno e sottobosco, con un tocco di liquirizia e spezie in sottofondo. In bocca, il sorso è ampio e dal tannino strutturato non privo di dolcezza. Lo sviluppo è tendenzialmente succoso, fino ad un finale caldo e dagli accenti balsamici, ad imprime la memoria del vino.

