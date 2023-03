Tenuta Santa Maria, Docg Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2016

Ha tutte le cose al suo posto, l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2016 di Tenuta Santa Maria: la dolcezza della ciliegia matura - insieme alla freschezza delle erbe aromatiche e del sottobosco e al salmastro delle note iodate - a dare rotondità e vivacità al vino, che in bocca aderisce bene, lievemente amaricante e lungamente sapido in chiusura di sorso. Coerente con l’assaggio del campione di botte dell’annata 2018 fatto all’anteprima di Verona, dove il tannino ancora ruvido lasciava comunque ben trasparire gli altri tratti caratterizzanti. Dalla Tenuta Santa Maria esce un solo Amarone ed è la Riserva, per rimarcare quanto significhi questo vino e la tradizione enologica veronese per quest’azienda che ha origini radicate nel lontano 1567, anno a cui risalgono le prime testimonianze dell’attività vitivinicola della famiglia Bertani in Valpolicella. Alla storica cantina di Arbizzano di Negrar si aggiunge una tenuta nel Soave nel 1850, dando forma all’azienda odierna che nel 2011 ha incontrato la strada del Gruppo Angelini, holding farmaceutica che ne ha acquisito parte delle proprietà e il marchio. Dal brolo di Villa Mosconi - villa veneta settecentesca acquisita dai Bertani nel 1953 - provengono tutti i Valpolicella della famiglia: l’Amarone, ovviamente, il Ripasso, il Valpolicella Superiore e il Recioto. A Pieve di Colognola, invece, producono le etichette bordolesi e i bianchi.

(ns)

Copyright © 2000/2023