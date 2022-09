Tenuta Sette Ponti, Doc Valdarno di Sopra Sangiovese Vigna dell'Impero 2018

Maturato per 24 mesi in legno grande il Valdarno di Sopra Vigna dell’Impero è un Sangiovese in purezza, ottenuto dalle uve di un vecchio vigneto impiantato nel 1935 da Amedeo di Savoia Duca d’Aosta (da qui il rimando contenuto nel suo nome). Prodotto soltanto nelle annate migliori, con la versione 2018, rinverdisce la sua fama, offrendo un bagaglio aromatico dai cenni di sottobosco, viola e spezie, ad anticipare uno sviluppo gustativo ben profilato e articolato su una trama tannica raffinata. Chiusura intensa e dai ritorni ancora speziati. La Tenuta aretina Sette Ponti, 60 ettari a biologico per 250.000 bottiglie di produzione complessiva, rappresenta ormai da oltre un ventennio a questa parte una delle realtà più significative del nuovo corso enologico toscano. Di più. Ben Articolata la sua “ramificazione” che vede sotto la stessa proprietà della famiglia Moretti anche la realtà bolgherese Orma e la siciliana Feudo Maccari. Tornando ai vini della “casa madre”, il cui nome rimanda al numero dei ponti sull’Arno che si incontrano tra Firenze e Arezzo, il più famoso dei quali è quello di Buriano probabilmente immortalato nella Gioconda di Leonardo, si tratta di etichette dal piglio moderno e dall’esecuzione ineccepibile, che stanno nel solco delle tendenze avanguardistiche della Toscana enoica e che hanno costituito, almeno fino ad adesso, il segreto del successo commerciale dei rossi toscani.

(are)

Copyright © 2000/2022