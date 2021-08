Tenuta Tenaglia, Docg Barbera d'Asti Superiore Emozioni 2015

La Tenuta porta il nome del Governatore di Moncalvo che la fondò nel XVII secolo. Siamo ai margini del parco naturale del Santuario di Crea, nel Monferrato Casalese, e, dal 2004, la gestione dell’azienda è affidata a Sabine Ehrmann. Le caratteristiche del terreno, l'insolita altitudine per la zona - 450 metri s.l.m. - e il particolare microclima, una coltivazione accurata e una centrata tecnica di cantina permettono di ottenere uve di qualità e vini dalla cifra stilistica moderna, con affinamenti in legno di varie misure, in grado di fornire anche una buona coerenza con il proprio territorio d’origine. La produzione, con 30 ettari allevati a vigneto, si concentra sui vitigni di antica coltivazione Grignolino e Barbera, con ceppi di sessanta anni di età media, ma la cantina lavora anche Timorasso, Chardonnay e Syrah, raggiungendo una produzione complessiva di 100.000 bottiglie. Proprio dalle piante più vecchie di Barbera, l'azienda ottiene Emozioni, vino ematico e d'intensità speziata, bilanciata dalla dolcezza della prugna e dalle fresche note erbacee. Intensità che si ritrova in bocca, grazie alla caparbia aderenza tannica che trattiene a lungo la sapidità, diffondendone il sapore di more e rovi. La Tenuta, oltre a svolgere attività agrituristica, è anche centro di cultura e di incontro di respiro internazionale dove si susseguono numerosi eventi volti ad avvicinare gli appassionati dell’arte e del vino.

