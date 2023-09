Tenuta Tre Gemme, Colline Pescaresi Igt Bianco Renascenzia 2020

L’azienda delle sorelle Carla e Anna Perrucci sta da poco (2018) percorrendo un percorso produttivo nell’Abruzzo enoico. Tenuta Tre Gemme si estende su complessivi 70 ettari a vigneto di proprietà, tra i due comuni di Catignano e Civitaquana, in provincia di Pescara nell’area della Terra dei Vestini. Due gli appezzamenti principali: uno da 45 ettari – dove ha sede la cantina - e il secondo da 25, con i vigneti piantati in età diverse, i più vecchi coltivati a pergola abruzzese con i ceppi di oltre 40 anni di età. Le varietà allevate sono in prevalenza quelle locali (Montepulciano, Pecorino, Passerina) ma non mancano anche altri vitigni come il Pinot Grigio, il Pinot Bianco e gli internazionali più comuni e una piccola vigna di Riesling impiantata sotto il Gran Sasso oltre 35 anni fa. Ampio il portafoglio etichette che comprende le linee “Renascenzia” (con i vini di punta aziendali), “Don Rocco” (dedicata al fondatore dell’azienda Rocco Perrucci), “Tenuta Tre Gemme” e “Maggiocondolo”. Ottenuto da uve coltivate in regime di agricoltura biologica, vinificate in barrique ed affinate in anfora, il bianco Renascenzia 2020 profuma di frutta gialla, pesche e nespole in particole, fiori di lavanda, spezie e camomilla. Fresco, vellutato e ben distribuito al palato, possiede sorso dalla vitale acidità a spingere un bel frutto maturo fino ad un finale dove si fanno largo nitidi sentori agrumati.

