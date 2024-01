Tenuta Uccellina, Doc Romagna Sangiovese Brisighella Ghinéo Riserva 2019

La Tenuta Uccellina fa parte di quella folta schiere di piccole realtà produttive, che ha una sua solida rappresentanza anche in Emilia Romagna, dove la produzione di vino è tuttavia sempre stata basata su quella delle grandi cantine cooperative. Segnando con gli sviluppi più recenti, probabilmente, un passaggio significativo dalla “quantità alla qualità”, che a queste latitudini ancora non era del tutto dispiegato. Tenuta Uccellina viene fondata nel 1985 da Alberto Rusticali, che fa uscire sul mercato le sue prime bottiglie di lì a poco, nel 1987. Nel 2008, anche la moglie Antonietta Anna Amoroso lo segue nella conduzione aziendale e, nel 2020, è la volta del figlio Hermes ad entrare nell’impresa di famiglia, dopo aver conseguito la laurea in viticoltura ed enologia. Questa piccola azienda - 5 gli ettari a vigneto - si trova nell’areale di Bertinoro e nei suoi vigneti sono coltivate le classiche varietà romagnole: Sangiovese, Albana, Trebbiano, Longanesi (Bursôn) e Famoso (Rambëla). Il Sangiovese Ghinéo Riserva matura per 18/24 mesi in tonneau a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2019 profuma di frutti rossi tendenzialmente fragranti, con tocchi affumicati e speziati. In bocca il sorso è ricco ma non ingombrante, dalla trama tannica articolata e saporita a condurre uno sviluppo succoso e diffuso, che termina in un finale ben a fuoco su ritorni fruttati e speziati.

