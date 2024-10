Tenute Biagi, Spumante Brut Martina Biagi 2019

Tenute Biagi è un’azienda abruzzese che si trova sulle colline di Colonnella, in quel territorio della val Vibrata, nel Teramano, dove si respira l’aria salina del Mar Adriatico e le correnti montane del Gran Sasso. La famiglia Biagi - che di generazione in generazione da più di 70 anni gestisce l’azienda, come ci ha raccontato Marco Gabrielli, responsabile commerciale incontrato alla manifestazione “Abruzzo in Bolla” - “ha sempre puntato sulla qualità e sui vitigni autoctoni, espressione diretta di un territorio unico. In ogni sorso dei nostri vini c’è un po’ di Abruzzo. In particolare abbiamo investito molto sugli spumanti, con ottimi risultati”. Capofila della assortita produzione spumantistica dell’azienda è il Brut Metodo Classico “Martina Biagi”, intitolato alla figlia di Luca che, assieme al fratello Fabrizio, conduce attualmente l’azienda con dinamismo e progetti innovativi come la linea di affinamento in quota “Vini d’altura”. Nel bicchiere il “Martina Biagi” ha un colore giallo paglierino di buona intensità, il perlage è fine e persistente. Al naso si avvertono sentori di crosta di pane e di frutta matura. Il gusto è armonico e brioso, con bollicine piacevolmente integrate in un finale asciutto, che al retrogusto presenta delicate sfumature speziate. Ottimo come aperitivo, sorprende negli abbinamenti a tutto pasto, a partire dalle crudità di mare, fino ai risotti e pesce all’acqua pazza.

(Cristina Latessa)

