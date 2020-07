Tenute di Nuna, Doc Etna Bianco Nuna 2017

Maria Novella Trantino e Fabio Percolla hanno coronato il loro sogno enoico in tempi recentissimi, uscendo con la loro prima etichetta nel 2016. Dai 4 ettari di vigneto piantati a San Gregorio, siamo nel versante est dell’Etna, ricavano un’unica etichetta il Nuna, un Etna Bianco da uve Carricante, che si va ad inserire nella promettente scia produttiva di questa tipologia. È noto che proprio le particolari caratteristiche pedo-climatiche offerte dalle pendici del vulcano siano più che favorevoli anche alla produzione di vini bianchi, sebbene nell’intera Sicilia non manchino esempi di questa tipologia, che trovano però declinazioni decisamente diverse. Una scelta coraggiosa quella di puntare su un unico vino che, tuttavia, mette questa piccola realtà produttiva su una strada giusta e che ben si confà all’impostazione aziendale generale, all’insegna di quell’alta artigianalità enologica, sempre protagonista del meglio dell’enologia di questa zona e, peraltro, di tutti altri areali italiani, dove possiamo parlare di vocazione spiccata per la produzione di vino. Il Nuna 2017 è giallo paglierino brillante e possiede profumi di limone, fiore di ginestra e cenni di pietra focaia. In bocca, il vino è ben bilanciato e la fragranza acida rilancia la parte aromatica che richiama il frutto, già anticipato dal naso. La sapidità è totalmente protagonista del sorso, che risulta piacevolmente croccante e vivace.

