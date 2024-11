Tenute Foti Randazzese, Doc Etna Rosso Ninù 2022

Freschissimo (le prime bottiglie sugli scaffali sono dell’annata 2021) l’arrivo di Tenute Foti Randazzese nel sempre più popolato scenario enoico dell’Etna. L’azienda produttivamente si divide tra i versanti ovest del Vulcano nel comprensorio di Biancavilla - la zona dove si sono concentrati gli investimenti vitivinicoli più importanti e più recenti benché la sua vocazione percepita sia inferiore a quella dei versanti nord ed est - e il versante sud, anch’esso in decisa evoluzione, con le viti allevate su due “coni” piroclastici, Mompileri e Monti Rossi, posti nel comprensorio di Nicolosi, per un totale di 2,8 ettari a vigneto e una produzione complessiva, per adesso, di 10.000 bottiglie. Si tratta di una realtà squisitamente familiare che coinvolge Nuccio Foti e sua moglie Agata, insieme ai figli Giacomo Fabrizio, che ha puntato, evidentemente, sui vitigni etnei declinati su quattro etichette: il rosato Àita, da Nerello Mascalese in purezza, l’Etna Bianco Gagà, Carricante in purezza, l’Etna Bianco Me Gioiu, sempre da uve Carricante e maturato in barrique, e l’Etna Rosso Ninù, Nerello Mascalese maturato anch’esso in barrique. La versione 2022 profuma di piccoli frutti rossi, rosa, pietra focaia e sottobosco, con tocchi di vaniglia a rifinitura. In bocca il sorso è tendenzialmente dolce, dallo sviluppo sapido e croccante e dal finale ben profilato ancora su toni floreali, fruttati e speziati.

(fp)

