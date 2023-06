Terre dell’Etruria, Doc Maremma Toscana Vermentino Il Poderone Marmato 2022

La “costola” enoica di Terre dell’Etruria, realtà cooperativa prevalentemente attiva nella produzione di olio ed ortofrutta, ha sede a Magliano in Toscana ed ha iniziato a produrre vino nel 2014, uscendo come una delle novità più solide del mondo cooperativo vitivinicolo del sud della Toscana. Oggi conta su 100 ettari a vigneto per una produzione di 200.000 bottiglie e, pur non nascondendo il suo carattere ancora di “work in progress”, sta proponendo, già da adesso con confortante continuità, etichette convincenti e in pieno accordo con quanto, anche storicamente, la Maremma enoica ha sempre prodotto. Vini immediatamente piacevoli, quindi, ma non privi di carattere ed eseguiti con precisione, che hanno i loro protagonisti tra i vitigni di antica coltivazione della zona: dal Sangiovese al Ciliegiolo, dall’Ansonica al Vermentino. Ed è proprio da quest’ultima varietà a bacca bianca, un vero e proprio “caso” nell’areale enoico di Maremma, che è ottenuto il Marmato. La versione 2022 ha ben interpretato un’annata molto a calda a queste latitudini, che ha, paradossalmente, finito per favorire proprio i vini bianchi. I suoi profumi rimandano alla macchia mediterranea, al melone, all’albicocca e ai fiori di tiglio con tocchi di mandorla fresca. In bocca, il sorso è saporito e agile, segnato da una decisa fragranza acida, che ne amplifica l’allungo e il finale vivace, dai toni quasi salmastri.

(fp)

Copyright © 2000/2023