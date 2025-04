Terre di Leone, Docg Amarone della Valpolicella Classico Terre di Leone 2013

Federico Pellizzari e Chiara Turati dal 2005 hanno costituito il loro progetto enoico in Valpolicella e, precisamente in Valgatara, nel comprensorio di Marano di Valpolicella. Un progetto che nasce dagli insegnamenti del nonno di Federico, Leone, al quale l’azienda è dedicata, e che ha saputo trasmettere tutto il suo sapere alla generazione successiva. L’azienda conta su 7 ettari per una produzione di 60.000 bottiglie. I vigneti si trovano concentrati nella sottozona di Marano, tra i 300 e i 400 metri sul livello del mare, dove i suoli sono di origine vulcanica e le vigne sono protette dai Monti Lessini. Portafoglio etichette aziendale tutto all’insegna dei vitigni tradizionalmente coltivati nella Valpolicella come Corvina, Rondinella, Corvinone, Molinara, Oseleta, spaziando dunque soprattutto tra le denominazioni classiche dell’areale veronese (Valpolicella, Valpolicella Classico, Amarone), ma non dimenticando anche un Igt, peraltro pienamente radicato sul territorio, il Dedicatum, ottenuto, anch’esso, da un uvaggio composto da 14 varietà di antica coltivazione della zona. L’Amarone Classico 2013, maturato per 80 mesi in legno di varia misura, profuma di fiori appassiti, erbe aromatiche, frutta rossa in confettura, liquirizia, cioccolato e spezie. In bocca il sorso è ampio, dolce e succoso, dallo sviluppo compatto e dal finale lungo e persistente, dai ritorni fruttati e speziati.

