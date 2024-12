Terre Nere, Doc Rosso di Montalcino 2021

Il Rosso di Montalcino Doc di Terre Nere è un grande classico toscano di una cantina che dedica al fratello del Brunello la sua produzione maggiore e una grande attenzione. Terre Nere si estende su una superficie di 15 ettari, a sud sud-est di Montalcino. L’azienda, certificata bio in vigna e cantina, promuove la biodiversità, utilizzando tecniche come la salvaguardia di insetti utili, la pacciamatura, il sovescio, la concimazione con letame. Le uve di Sangiovese grosso provengono dai vigneti di Castelnuovo dell’Abate, posti su terreni di galestro e limo, a circa 220 metri di altitudine. I nove ettari di Sangiovese e un ettaro di Cabernet Sauvignon sono allevati a cordone speronato e a guyot con una consistenza di circa 4.500 viti a ettaro. Il processo di vinificazione comprende la fermentazione con lieviti indigeni e macerazioni per 20 giorni a temperature controllate di 28-30 gradi in tini di acciaio, a cui seguono un invecchiamento (per sei mesi in tini di acciaio e circa 10 mesi in botti storiche di rovere di Slavonia da 50 ettolitri) e un affinamento di almeno quattro mesi di bottiglia. Il Rosso di Montalcino 2021 di Terre Nere è di color rosso rubino con sfumature granate. Esprime sentori di marasca, viola e mammola e ha grande finezza e una buona freschezza in bocca, con un tannino ancora giovane ma di ottima qualità. Al naso si apre con note di frutta rossa, ciliegia seguita da sottili note speziate.

Copyright © 2000/2024