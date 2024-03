The Mascot, Napa Valley Red The Mascot 2018

The Mascot è un Cabernet Sauvignon della Napa Valley realizzato con le uve dei vigneti più giovani (5-12 anni) delle tre proprietà della famiglia Harlan, Harlan Estate, Bond e Promontory. Nato come progetto sperimentale dedicato ai friends&family di Will Harlan, seconda generazione della famiglia, solo con l’annata 2008 ha raggiunto il mercato come prodotto più accessibile, pur mantenendo la coerenza di valori con i progetti originari dei prestigiosi domaine principali da cui prende le uve, tra cui l’approccio sostenibile, che passa anche dall’agricoltura senza irrigazione (dry farming) per far sì che le viti si autoregolino rispetto al clima. Il vigneto complessivo del gruppo è infatti progressivamente ripiantato per il 2% annuo, per mantenere un’età media costante delle viti, e dunque presenta una parte interessante di vigne giovani dalle vibranti qualità che potevano essere valorizzate da un blend specifico. Così da vino di famiglia The Mascot è diventato un prodotto per un pubblico più ampio. Nonostante le sfide come gli incendi nel 2017, la vendemmia del 2018, caratterizzata da precipitazioni puntuali, ha evidenziato la profondità espressiva del frutto dei giovani vigneti, portando nel calice un vino giovane dagli aromi scuri di tè, frutta scura e radici, ma con una personalità vivace e godibile che mantiene un buon potenziale di invecchiamento grazie al felice equilibrio tra struttura e tannini.

(Chiara Giovoni)

