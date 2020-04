Thomas Niedermayr, Mitterberg Igt Bianco Souvignier Gris 2017

Siamo sul pendio che sovrasta San Michele ad Appiano. Creare un'agricoltura di alta qualità in armonia con la natura: questa la visione di Rudolf Niedermayr prima, e ora del figlio Thomas, che hanno dato forza a una viticoltura biologica in perfetta armonia con orticoltura, frutticoltura, allevamento, un circolo virtuoso chiuso raro a trovarsi. La gestione eco-sostenibile della tenuta Hof Gandberg riesce quindi a mantenere incontaminato l'intero processo di produzione, dalla vite alla bottiglia, dando vita a vini artigianali di qualità che nascono nei due ettari di vigneto da vitigni PIWI, incroci ottenuti naturalmente per trasportare la resistenza delle viti selvatiche nelle più deboli viti coltivate. Troviamo quindi i bianchi Solaris, Bronner, Souvignier Gris e Muscaris, ma anche un classico Pinot bianco; mentre i protagonisti tra i rossi sono il Cabernet Cantor e il Cabernet Cortis. Il Souvignier Gris 2017 è ottenuto tramite pressatura soffice delle uve e fermentazione in tonneaux da 500 litri, che parte in maniera naturale, grazie ai lieviti presenti nel vigneto, e chiude con tre mesi in tini d’acciaio. Limpidezza cristallina alla vista, poi all’olfatto rivela profumi fini, che si alternano tra note minerali e floreali, come quelle del gelsomino e note di maggiorana. Al gusto piace per un nerbo acido deciso e pulito, armonico, teso senza eccedere, con un finale rilassato ed equilibrato.

(Leonardo Romanelli)

