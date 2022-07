Tiezzi, Doc Rosso di Montalcino Poggio Cerrino 2020

Poggio Cerrino, Cigaleta, Podere Soccorso e San Carlo, compongono la piccola proprietà a Montalcino di Enzo Tiezzi, agronomo ed enologo che ha vissuto in prima persona - contribuendo a plasmarla - la breve ma intensa storia di una delle denominazioni più famose d'Italia. Signore mite, ma dalle idee chiare, e capace di creare relazioni e soluzioni, Enzo Tiezzi da giovane ha collaborato con diverse aziende storiche del territorio, ha presieduto il Consorzio del Brunello e negli anni Ottanta ha infine deciso di fondare una sua propria azienda. Con Podere Soccorso (che insieme a San Carlo guarda verso ovest, proprio sotto le mura del paese) si è inoltre preso carico di un pezzo di storia significativa della denominazione: era infatti di proprietà di Riccardo Paccagnini, fra i primi a vinificare un Brunello e a farlo conoscere e premiare a livello internazionale ancora alla fine dell'800. Poggio Cerrino e Cigaleta, invece, si trovano nella parte nord-est di Montalcino: da qui nascono sia un Brunello che il Rosso, che subiscono la stessa fermentazione e la stessa maturazione in botti grandi, ma per periodo di tempo diversi. Dopo un anno, infatti, la massa dedicata al Rosso viene imbottigliata: poca in realtà dall'annata 2020, che ha vissuto un calo importante di produzione. Ne è nato un vino profumato di ciliegia, con eleganti rimandi alla viola, che imprime a lungo in bocca il loro sapore con incisiva sapidità.

(ns)

