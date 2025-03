Tiezzi, Docg Brunello di Montalcino Vigna Soccorso 2020

La prima vendemmia di Vigna Soccorso uscì nel 2003 e convinse Enzo Tiezzi della bontà della sua intuizione. Enzo Tiezzi, enologo consulente per una vita, a metà degli anni Ottanta del secolo scorso decise di fondare la propria azienda a Montalcino, suo paese natale. Composta da tre unità per un totale di 6,9 ettari a vigneto, produce 28.000 bottiglie all’anno: Cerrino e Cigaleta si trovano nel quadrante nord-est della denominazione, mentre il Podere Soccorso, dove ha sede la cantina, si trova appena fuori dal centro storico di Montalcino ed è battezzato dal contiguo santuario. Acquisito nel 1999, questo appezzamento rappresenta il cuore aziendale ed è il primo Cru della denominazione allevato ad alberello. Il Brunello qui ottenuto rappresenta, ormai, un punto di riferimento per gli amanti della tradizione produttiva locale (fermentazioni in tini di legno e affinamento in botti grandi). Austero, e in qualche occasione ostico, conserva il tipico fraseggio tra acidità e dolcezza, che è la caratteristica fondamentale del Sangiovese di Montalcino, con in un più una sferzante sapidità, un po’ il “marchio di fabbrica” di questo vino. La versione 2020 è tutta giocata su dolcezza e sapidità, fin dai profumi di frutti rossi maturi e accenti più vivaci di erbe aromatiche e spezie. In bocca il sorso è ben definito nei suoi ritorni fruttati e nella sua spalla tannica, fino ad un finale ancora sapido.

(fp)

Copyright © 2000/2025