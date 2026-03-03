Tiramisù in scatola, mercato da oltre 1,2 miliardi di euro nel mondo e 353 milioni in Italia

Il tiramisù in scatola non è più solo una tendenza commerciale, ma un fenomeno gastronomico globale capace di muovere un mercato da 1.225,9 milioni di dollari nel 2026, destinato a salire fino a 2.557,36 milioni entro il 2035 secondo gli studi Industry Research diffusi dall’Accademia del Tiramisù, l’associazione culturale che, da Treviso, ha l’obiettivo di tutelare, studiare e valorizzare il tiramisù, promuovendone la ricetta originale, la storia e la cultura gastronomica legata al territorio.

I dessert pronti o refrigerati venduti in box, destinati alla ristorazione, alla gdo e al consumo domestico, rappresentano oggi uno dei segmenti più dinamici del settore dolciario: dai kit a strati con savoiardi o pan di Spagna imbevuti nel caffè alle creme a base di mascarpone, panna e cacao, l’offerta industriale replica e moltiplica le varianti del grande classico italiano.

In Italia il mercato vale circa 353 milioni di euro, un dato elaborato dall’Accademia presieduta da Tiziano Taffarello, che affianca all’analisi economica un progetto culturale di respiro internazionale: la prima classificazione mondiale delle varianti del tiramisù, pensata per dare ordine e riconoscimento gastronomico al dolce-simbolo del nostro Paese nel mondo. La classificazione distingue il Classico - savoiardi, mascarpone, uova, zucchero, moka e cacao amaro - e le principali famiglie di reinterpretazioni: alla frutta (fragole, lamponi, mango, ananas, limone o altra frutta), al cioccolato (cioccolato fondente, al latte o bianco, sia nell’impasto che nella crema), alle nocciole o pistacchio (crema arricchita da pasta di nocciole o pistacchio), al tè matcha (variante giapponese con tè verde matcha), al cocco (crema al cocco o scaglie di cocco) e la categoria speziato con cannella, zenzero o altre spezie. Altre varianti sono censite in base al liquido di inzuppo, alla consistenza, al tipo di dolcificante, all’uso dell’uovo, alle esigenze alimentari, alla struttura della preparazione, alla “firma” dello chef e alla versione Light/Fit con yogurt, ricotta o proteine in polvere.

Copyright © 2000/2026