Tommasi, Doc Lugana Bianco Le Fornaci 2022

Il Lugana Le Fornaci 2022 propone un bagaglio aromatico fruttato, che rimanda alla pesca, alla frutta tropicale e agli agrumi, accompagnato da cenni di erba appena tagliata. In bocca il sorso è cremoso, sapido e continuo e dal finale dalla piacevole nota di mandorla a congedo. La Tenuta Le Fornaci di proprietà del Gruppo Tommasi abbraccia tre vigneti principali, dislocati in differenti aree del Lugana Doc per un totale di 45 ettari, interamente impiantati con la varietà locale Turbiana: due parcelle situate nell’entroterra e una più grande verso il Lago di Garda, tutte nel comune di Desenzano. Dopo aver acquisito terreni ad elevata vocazione viticola nella Valpolicella Classica (oggi 122 ettari) e in altre zone a denominazione limitrofe (come, appunto, in Lugana), la famiglia Tommasi, con l’ingresso della quarta generazione, dal 1997, si è “allargata” in modo significativo ad altri territori formando l’attuale mosaico aziendale, composto dalle tenute in Toscana (Casisano a Montalcino, Poggio al Tufo in Maremma, La Massa nella denominazione del Chianti Classico), in Puglia (Masseria Surani), in Oltrepò Pavese (Tenuta Caseo), in Basilicata (Paternoster), in Umbria (nella denominazione dell’Orvieto Classico), in partnership con la Famiglia Bambara-De Luca sull’Etna e, da ultimo (2024), costituendo in Friuli Venezia Giulia un’altra partnership con la famiglia Felluga e la tenuta Russiz Superiore.

(fp)

