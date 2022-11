Tommasi, Docg Amarone della Valpolicella Classico 120 Anniversary 2017

Una storia di famiglia segnata da una spiccata intuitività imprenditoriale ha portato Tommasi a festeggiare il 120esimo anniversario dalla fondazione. E seppure l’azienda vanti proprietà in tutto lo Stivale dal Veneto all’Oltrepò, a Montalcino fino all’Etna, quale miglior modo per celebrare l’importante traguardo se non la realizzazione di un’edizione limitatissima dell’Amarone Classico della Valpolicella, che ha segnato il successo della cantina veneta, la cui prima annata risale al 1959. Presentata in collaborazione con Seletti, con un’etichetta in porcellana applicata a mano e un packaging esclusivo, la preziosa bottiglia numerata dell’annata 2017 racconta la cura per il dettaglio che l’azienda ha nel suo DNA nonostante i numeri della produzione, una realtà che in Veneto può contare ormai su circa 195 ettari di vigneto, su complessivi 780. L’annata 2017 ha regalato a questo Amarone Classico - le cui uve dopo il lungo appassimento hanno trascorso 30 mesi di affinamento in grandi botti di rovere di Slavonia - potenza ed eleganza, con una struttura piena ma morbida e rotonda nel tannino, con un frutto maturo e denso a dare persistenza al sorso dal finale dai tratti balsamici. Un vino dal profilo classico che incarna la visione raccontata da Pierangelo Tommasi, alla guida dell’azienda insieme ai cugini: qualità, cultura enologica e ricerca per costruire il futuro per le prossime generazioni di famiglia.

(Chiara Giovoni)

