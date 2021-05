Torcilacqua, Docg Chianti Classico 2018

Siamo a Badia a Passignano, nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa ad un passo da Firenze, praticamente nel cuore fiorentino della denominazione del Chianti Classico. Qui sorge Podere Torcilacqua, piccola realtà produttiva che si estende su una superficie complessiva di venti ettari, dei quali sette sono attualmente vitati e posti ad un’altezza di 400 metri sul livello del mare. Ne è proprietario l’agronomo Mauro Bianchi, che vi coltiva per la maggior parte Sangiovese, affiancato da Cabernet Sauvignon e Merlot. La cantina concentra l’attenzione esclusivamente sulla produzione di vini rossi, sfornando mediamente poco più di 8.000 bottiglie di produzione complessiva, spalmate su tre etichette: Chianti Classico, e gli Igt Torcilacqua (Merlot e Cabernet Sauvignon) e Opìmo (Sangiovese Merlot e Cabernet Sauvignon). Il tratto stilistico aziendale si basa su di un approccio sobriamente moderno, con la materia prima declinata all’insegna di una piena maturità e con affinamenti realizzati prevalentemente in barrique nuove e di secondo e terzo passaggio. Il Chianti Classico 2018, sfruttando un’annata tendenzialmente fresca, propone un bagaglio aromatico fragrante dal rigoglioso fruttato ben assecondato da una fine e continua speziatura proveniente dal rovere di maturazione. In bocca, il sorso è morbido e di buon peso, dallo sviluppo contrastato e dal finale dolce che torna sul frutto rosso e la spezia.

