Tormaresca, Salento Igt Rosato Furia di Calafuria 2020

Furia di Calafuria, il nuovo rosato by Tormaresca, nasce per coronare il percorso di affermazione dei rosati pugliesi. Il suo nome, richiamo all’energia e alla bellezza degli elementi naturali, si unisce al suo stile aggraziato, per un vino capace di mostrare il fascino dell’equilibrio nelle contrapposizioni. La versione 2020 si presenta di un delicato colore rosa fior di pesco. Al naso è attraente, con note di pesca, litchi, albicocca e frutto della passione, accompagnate da sensazioni floreali di zagara e narciso. Al palato è morbido e sapido, dalla gradevole freschezza e dal piacevole retrogusto agrumato. L’azienda di Minervino Murge, di proprietà dal 1998 della famiglia Antinori, firma per eccellenza del vino italiano, è saldamente tra i marchi di riferimento della Puglia enoica. Articolata su due tenute principali - Bocca di Lupo nella denominazione Castel del Monte, dove si coltivano soprattutto Nero di Troia e Aglianico, e Masseria Maime nell’Alto Salento, dove invece i protagonisti sono il Negroamaro e il Primitivo - complessivamente conta su un’estensione di 380 ettari a vigneto in conduzione biologica, per una produzione totale di circa 3.200.000 bottiglie. Lo stile dei vini di stampo tendenzialmente moderno e facilmente rintracciabile in ogni etichetta del portafoglio aziendale, è forte di un’esecuzione tecnica ineccepibile, a cui non fa difetto anche piacevolezza e carattere.

