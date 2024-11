Tornatore, Doc Etna Bianco Pietrarizzo 2022

L’Etna Bianco Pietrarizzo 2022, vinificato in legno grande e lasciato sui suoi lieviti per cinque mesi, profuma di zagara, frutta a polpa bianca, lime e cedro, con tocchi di aghi di pino e pietra focaia. In bocca il sorso è sapido e succoso, dallo sviluppo dinamico e dalla chiusura persistente su toni agrumati. Benché Francesco Tornatore provenga da un settore molto distante da quello vitivinicolo, è infatti imprenditore nelle telecomunicazioni, anche tra vigneti e barrique ha saputo costruire un percorso virtuoso, a partire dal 2010 (guardando all’arrivo sugli scaffali delle prime etichette aziendali). La sua azienda, 75 ettari a vigneto per una produzione di 350.000 bottiglie, sforna con confortante continuità vini di fattura ineccepibile, dove è difficile determinare l’attitudine della cantina tra bianchista o rossista, e contraddistinti da un convincente rispetto del terroir da cui sono ottenuti (con particolare attenzione a precise Contrade o Cru dell’areale) e da un focus, evidentemente, centrato sulle varietà di antica coltivazione del Vulcano. Il portafoglio prodotti della cantina con sede a Castiglione di Sicilia, nel versante nord dell’Etna, si divide tra quattro rossi (Etna Rosso, Etna “Trimarchisa”, Etna “Pietrarizzo”, Etna Riserva), un Etna Rosato, due spumanti (rosato “Valdemone” e Brut “Valdemone”) e tre bianchi Etna “Pietrarizzo”, Etna “Zottorinoto” ed Etna Bianco.

