Torrevento, Doc Moscato di Trani Dulcis in Fundo 2016

La cantina Torrevento di proprietà di Francesco Liantonio è una delle aziende più significative della denominazione Castel del Monte. Gli ettari vitati sono 450, per una produzione di 2.500.000 bottiglie e sono per la maggior parte situati all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, su suoli calcarei carsici, tipici di questo angolo di Puglia ed ospitano varietà quali Nero di Troia, Bombino Nero e Bombino Bianco. Il resto del parco vigneti si trova invece nella valle d’Itria, nel Salento e qui si producono vini a base di Minutolo, Primitivo e Negroamaro. I vini rispecchiano, in generale, un lavoro in cantina non invasivo, a privilegiare finezza e complessità. Il Moscato di Trani Dolce Naturale Dulcis in Fundo affina per 8 mesi in acciaio, lasciando che i sentori primari dominino. Una buona espressione del territorio e della tradizione della zona, benché la tipologia dei vini dolci non incontri attualmente grande fortuna commerciale. La versione 2016 ha colore giallo dorato, solcato da riverberi ambrati. Al naso, l’impatto è intenso con note di confettura di albicocche in primo piano, seguite da cenni di frutta secca e candita, fiori freschi e leggeri tocchi di frutti tropicali. In bocca, il vino possiede un sorso dolce ma non stucchevole, fragrante e dal finale che propone accenti iodati e balsamici. È un vino facilmente abbinabile con dolci che vanno dalle crostate al cioccolato.

Copyright © 2000/2019