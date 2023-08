Torrevento, Docg Castel del Monte Bombino Nero Rosato Veritas 2022

Cantine Torrevento, azienda fondata nel 1989 e partner di Prosit Spa, si trova non lontano da Castel del Monte, a Corato, esattamente in contrada Torre del Vento, che ne ha ispirato il nome aziendale. Si tratta principalmente della “creatura” di Francesco Liantonio, capace di costruire in poco più di un trentennio una solida realtà, oggi ben salda sui suoi 450 ettari a vigneto, per la maggior parte impiantati nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia (200 si trovano invece tra la Valle d’Itria e il Salento), per una produzione di 2.500.000 bottiglie, a rappresentare una tra le cantine più affermate non solo della provincia di Bari ma di tutta la Puglia e di tutto il Sud Italia. Articolatissimo il suo portafoglio etichette dal tenore di chiaro stampo mediterraneo, che trova, evidentemente, nei vini del territorio, il suo punto di forza, a partire proprio dalla denominazione Castel del Monte, di cui è top player. Il Rosato Veritas 2022, ottenuto da dalla varietà Bombino Nero (l’unico vitigno italiano dedicato esclusivamente alla produzione dei vini rosati al quale è stata riconosciuta la Docg) affina per 4 mesi in bottiglia. Il suo colore rosa è tenue e luminoso, con lievi tratti aranciati. Al naso, profuma di lampone e fragola con tocchi di fiori di campo. In bocca, il sorso è pieno, fresco e rotondo, immediatamente piacevole, dallo sviluppo continuo e dal finale vivace su toni ancora fruttati.

(fp)

