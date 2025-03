Tra nuove accise, tasse ambientali e trend, presente e futuro del mercato del vino Uk

Focus su uno dei partner fondamentali per l’Italia con Miles Beale, alla guida della “Wine and Spirit Trade Association”. “Il mercato è in piena evoluzione, il vino italiano è molto ben posizionato nel Regno Unito, sia nei consumi domestici che nel fuoricasa. Sicuramente ci saranno costi aggiuntivi per il settore con le nuove politiche del Governo, ma siamo fiduciosi che dalla fine del 2025 tornerà l’ottimismo. Innovazione e premiumisation saranno fondamentali, soprattutto per conquistare i giovani. Ma il vino italiano deve farsi conoscere di più dagli inglesi”.

Copyright © 2000/2025