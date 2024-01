Tua Rita, Toscana Igt Merlot Redigaffi 2021

Il Redigaffi (prima annata 1994) è un Merlot in purezza affinato per diciotto o venti mesi in barrique, a seconda delle caratteristiche dell’annata, che deve il suo nome ad un piccolo torrente che scorre vicino alla proprietà. Un’etichetta che è diventata un vero e proprio cult wine, seguendo la moda del tempo dei Merlot prodotti sulla costa toscana e raggiungendo, con l’annata 2000, anche il fatidico risultato dei 100/100 di Robert Parker. La versione 2021 profuma di frutti rossi e neri maturi, erbe balsamiche e spezie. In bocca il sorso è morbido e avvolgente, con trama tannica fittissima e finale interminabile. Quando, nel 1984, Rita e Virgilio decisero di acquistare quella che sarebbe diventata l’azienda Tua Rita (il marchio aziendale è una semplice inversione fra il nome e il cognome di Rita Tua), quel luogo doveva essere soltanto la cornice di un posto dove vivere coltivando la propria terra. Ma dagli originari 2 ettari di vigneto, allevati quasi per gioco, Tua Rita diventò fra le prime esperienze italiane costruite sul modello del “vin de garage”. Nello spazio di una decina di anni si giunse a 9, poi a 20, all’inizio del nuovo millennio, per arrivare agli attuali 60 ettari di vigneto, che producono 950.000 bottiglie e che collocano questa realtà tra le più significative, anche dal punto di vista numerico, di quella terra posta tra il mare Tirreno e le colline Metallifere e chiamata Val di Cornia.

