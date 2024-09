Tua Rita, Toscana Igt Rosso Giusto di Notri 2021

Quando, nel 1984, Rita Tua (da cui il nome aziendale) e Virgilio Bisti acquistarono quella che sarebbe diventata Tua Rita, quel luogo doveva essere un posto dove trascorrere gli anni della pensione, coltivando la propria terra. E, invece, come sappiamo, le vicende dell’azienda hanno superato ogni previsione ed oggi la realtà produttiva con sede a Notri, nei pressi di Suvereto, è uno dei nomi più blasonati della Toscana enoica. Attualmente, la figlia Simena suo marito Stefano Frascolla e il figlio Giovanni conducono una cantina - 65 ettari a vigneto, che producono complessivamente 350.000 bottiglie - nota in tutto il mondo, grazie a vini come il celebratissimo Redigaffi, uscito per la prima volta con l’annata 1994. Un progetto enoico che ha visto un ampliamento nel 2016 fuori dai confini toscani, con lo “sbarco” sull’Isola di Pantelleria, insieme a Vinisola e Antonio D’Aietti, espresso dallo Zibibbo in purezza nella classica versione dolce passito “Sese” (prima vendemmia 2016). Il Giusto di Notri, blend a base di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot e prodotto per la prima volta con l’annata 1992, matura in barrique di primo e secondo passaggio per 18 mesi. La versione 2021 profuma di ciliegia, ribes e mora mature, con tocchi di macchia mediterranea e cenni affumicati, tostati e speziati. In bocca il sorso è morbido e dolce, dalla progressione continua e dal finale ampio e ben profilato.

