Umani Ronchi, Doc Conero Rosso San Lorenzo 2018

Sono 240 gli ettari vitati (a biologico) di Umani Ronchi, azienda leader delle Marche enoiche, che produce quasi tre milioni di bottiglie all’anno. Ma i numeri non bastano a spiegare la forza della cantina della famiglia Bernetti, top player non solo nella propria Regione ma anche a livello nazionale. Si tratta di un lavoro dalle radici lontane, iniziato oltre sessanta anni fa e che oggi vede anche un ampliamento produttivo nel vicino Abruzzo. A guidare scelte e strategia una ricetta semplice quanto difficile da applicare: il legame con il territorio e i vitigni locali va tradotto in vini moderni mai sopra le righe, che possano parlare ai consumatori di tutto il mondo, e che, al contempo, esprimano carattere e originalità, con una gamma di etichette solida quanto completa. “Missione compiuta”, verrebbe proprio da dire, nel caso dell’azienda con sede ad Osimo. Certo se dovessimo esprimere una preferenza per i vini di Umani Ronchi, forse dovremmo scegliere tra le etichette bianchiste, che ci paiono le più compiute. Tuttavia, anche sul fronte dei rossi prodotti intriganti non mancano, come quelli proveniente dal Conero, zona in cui l'azienda crede molto tanto da aver deciso di costruirci la cantina. Il San Lorenzo 2018 ha la serietà del Montepulciano, declinato in modo più leggiadro: frutti di bosco, viola, balsamicità boschiva e idrocarburi anticipano una bocca dolce ma iodata, levigata nei tannini e vegetale nel finale.

Copyright © 2000/2021