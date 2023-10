Umberto Cesari, Rubicone Igt Rosso Liano 2020

Liano prende il nome dall’omonimo piccolo borgo che domina la collina di Castel San Pietro, con cui confinano le vigne dove sono coltivate le uve che lo compongono. Sangiovese e Cabernet Sauvignon è invecchiato per 6 mesi in legno grande e un anno in tonneau. La versione 2020 profuma di frutti rossi e neri, cioccolato, vaniglia, tabacco, polvere di caffè e pepe. In bocca, il sorso è ampio e avvolgente, dallo sviluppo compatto e dal finale persistente e ancora sul frutto e le spezie. L’impresa vitivinicola Umberto Cesari rappresenta per l’Emilia Romagna enoica, un punto di riferimento per numeri, storia e qualità. Le prime bottiglie prodotte hanno in etichetta l’annata 1965 e, da allora, le vicende di questa realtà con sede a Castel Pietro Terme, nel bolognese, hanno scritto un percorso fitto di successi commerciali. Oggi la cantina, condotta da Gianmaria Cesari figlio del fondatore, detiene 355 ettari a vigneto (comprensivi anche di quelli in affitto), che si trovano sulle colline che confinano con la Toscana e sovrastano l’antica via Emilia, ad altitudini che vanno dai 200 ai 400 metri sul livello del mare. Da tali superfici si ricava una produzione di 3.500.000 bottiglie all’anno, che arriva dai vigneti situati in vari poderi: La Casetta, Parolino, Cà Grande, Laurento, Liano, Miravalle, Tauleto, acquisiti nel tempo dalla famiglia, che da sempre ha creduto nelle potenzialità di questo areale.

