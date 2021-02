Umberto Cesari, Rubicone Igt Sangiovese Resultum 2013

L’impresa vitivinicola Umberto Cesari, rappresenta per l’Emilia Romagna enoica, un punto di riferimento per numeri, storia e qualità. Le prime bottiglie prodotte hanno in etichetta l’annata 1965 e, da allora, le vicende di questa realtà con sede a Castel Pietro Terme, nel bolognese, hanno scritto un percorso fitto di successi commerciali, raggiungendo i più importanti mercati internazionali. Oggi la cantina detiene 355 ettari a vigneto (comprensivi anche di quelli in affitto), da cui si ricava una produzione media di 3.500.000 bottiglie all’anno, all’insegna di una cifra stilistica moderna e di un’esecuzione impeccabile, in cui primeggiano estrazioni importanti e lunghe maturazioni in legno. Il Sangiovese in purezza Resultum è forse il rosso a base di questa varietà, che più ha fatto conoscere il brand Cesari, pioniere del Sangiovese romagnolo, nel mondo. Il suo nome rimanda al verbo latino “resilire” ed è un omaggio alla capacità dei vigneti da cui nasce questo vino di reagire positivamente ai drastici cambiamenti climatici, sempre più protagonisti della vitivinicoltura del Bel Paese. La versione 2013, affinata per 12 mesi in legno grande e successivamente per 18 in bottiglia, possiede un naso caratterizzato da una base fruttata matura su cui si inseriscono cenni di cuoio, resina e spezie. In bocca, il sorso è denso e serrato, dallo sviluppo avvolgente e dal finale intenso e di nuovo fruttato.

