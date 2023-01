Un “cameo” di WineNews: l’agricoltura e il vino visti dal cinema di Pupi Avati e Vittorio Storaro

Un “cameo” di WineNews: l’agricoltura e il vino visti e raccontati in parole ed immagini dallo sguardo poetico del cinema di due dei più grandi maestri italiani di tutti i tempi, il regista Pupi Avati e il direttore della fotografia più volte Premio Oscar Vittorio Storaro, che, in due “corti” eccezionali, per i quali ringraziamo la Cia - Agricoltori Italiani e la cantina di eccellenza siciliana Cusumano, attraverso il linguaggio cinematografico e fotografico, ci mostrano tutta la bellezza della campagna e del mondo contadino. E la magia che ci permettono di fare da sempre: fantasticare, ampliando la realtà, andando oltre quello che si vede, e rivelando grazie ai riflessi naturali della luce, il vero senso della nostra vita.

