Un francobollo dedicato all’apicoltura, per celebrare il lavoro (fondamentale) di api e apicoltori

Per la prima volta, un’emissione filatelica cita espressamente la parola “Apicoltura” in un francobollo della Repubblica Italiana, ed è la prima volta che insieme alle api che bottinano fioriture viene rappresentata la figura dell’apicoltore, secondo l’interpretazione letterale della legge n. 313/2004 (“Disciplina dell’Apicoltura”), che definisce il profilo professionale di “colui che detiene e conduce alveari”. Un riconoscimento ad un insetto fondamentale per la vita umana, come l’ape, e a chi la accudisce, come l’apicoltore, che arriva nel francobollo speciale presentato oggi a Roma, alla presenza del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e del Sottosegretario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto.

“Sono ormai più di 77.000 gli apicoltori italiani e questa emissione filatelica è prima di tutto un riconoscimento al lavoro che essi svolgono per rendere più sostenibile e produttiva la nostra agricoltura, preservando al tempo stesso la biodiversità dei paesaggi e degli ecosistemi italiani”, ha commentato Raffaele Cirone, presidente Federazione Apicoltori Italiani (Fai) by Confagricoltura.

“Il comparto dell’apicoltura, nonostante la sua gloriosa tradizione - ricorda Cirone - è stato considerato per lungo tempo un “allevamento minore”: ci sono voluti anni di grande impegno per dotarlo di strumenti normativi, azioni di sostegno, interventi ordinari e straordinari tesi a favorire un comparto produttivo oggi ritenuto essenziale. Questo francobollo, nel definire il valore simbolico e sostanziale del settore, corona dunque i sacrifici di chi l’allevamento delle api lo porta avanti da generazioni fronteggiando ogni tipo di avversità. Il nostro ringraziamento particolare - conclude il presidente Fai - va ai Ministri Lollobrigida, Urso, al Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, Luigi D’Eramo, all’ad Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesco Soro e al Responsabile Filatelia Italiana di Poste Italiane, Giovanni Machetti, per aver raccolto un’istanza e reso possibile il concretizzarsi di un’iniziativa che annoveriamo tra gli eventi a valenza storica per tutta l’apicoltura italiana”.

“L’apicoltura è un pilastro della nostra identità e i prodotti che ne derivano portano benessere. Su questo ci impegniamo a sostenerlo a livello finanziario ma anche sia a livello simbolico, come abbiamo fatto oggi con un francobollo dedicato all’ape, all’apicoltura e agli apicoltori, ha commentato il Ministro Lollobrigida. Che ha aggiunto: “l’ape è un insetto eccezionale, straordinario ma con tanti problemi come agenti esterni che aggrediscono il sistema e la comunità. Le api soffrono ma poi si riprendono e ricominciano ad operare e produrre e questo è quello che devono fare tutti”.

Sul fronte della promozione del miele, il Ministro Lollobrigida ha ricordato “le campagne che già stiamo svolgendo come il progetto “latte e miele” nelle scuole e altre che mettono i giovani nella possibilità di approcciarsi a questo prodotto e continuare a consumarlo al posto di prodotti pretrasformati, che invece danneggiano la loro salute senza che ne siano consapevoli. Dobbiamo mettere in condizione i nostri giovani di sapere cosa fa bene loro e farlo insieme alle famiglie, alla scuola e ad altri canali sui quali investiremo”.

