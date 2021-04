Un nuovo ristorante italiano all’estero, sott’acqua alle Maldive: nasce “H20 by Chef Andrea Berton”

Il nuovo capitolo della storia che l’alta cucina italiana sta scrivendo nel mondo, questa volta, è un’avventura “subacquea”. Il protagonista è lo chef stellato Andrea Berton, che dai Ristoranti “Berton Milano” e “al Lago”, vola alle Maldive per firmare il menu dell’“H2O by Chef Andrea Berton” del resort “You & Me by Cocoon”, primo ristorante sott’acqua con vista fondali corallini inaugurato nell’anno del Covid dal tour operator Azemar nello spettacolare atollo di Raa, e tra i pochissimi esempi al mondo di locali “underwater” (lo chef resident del ristorante sarà Alessandro Sciarrone, già parte dello staff del Berton Milano per tre anni, mentre corporate chef del Gruppo Cocoon è Giovanni De Ambrosis). Un segnale di ripartenza, nell’epoca della pandemia che accumuna la ristorazione in tutto il mondo, ma che dimostra come niente possa fermare la creatività all’ennesima potenza.

In un anno ancora di emergenza e con i ristoranti chiusi, il settore, seppur in profonda crisi, cerca di resistere guardando ad un futuro che passa anche dal successo della cucina italiana oltreconfine, e che simbolicamente riparte da dove la pandemia è cominciata ma dove si è lentamente tornati alla normalità o quasi: l’Asia, tra la seconda stella assegnata dalla Guida Michelin al Da “Vittorio Shanghai” della famiglia Cerea - che oltreconfine vanta anche lo stellato ristorante a St. Moritz - e la prossima apertura di “Gucci Osteria Tokyo” curata dallo chef Massimo Bottura con Karime Lòpez, e che si aggiunge ai locali di Firenze e Los Angeles. Senza dimenticare, tra le non poche aperture da una parte all’altra del pianeta, il “Cori Pastificio Trattoria” a San Diego dello chef siciliano Accursio Lota, “Apertura dell’Anno” per la “Top Italian Restaurants” del Gambero Rosso.

