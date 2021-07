Un viaggio tra i migliori ristoranti di sushi in Italia: la nuova guida del Gambero Rosso

Apprezzato dai più giovani ma entrato nel cuore anche degli over 40 che lo scelgono come pietanza simbolo per una cena “esotica” e allo stesso tempo informale da trascorrere insieme agli amici. Parliamo del sushi, pietanza giapponese che si è ritagliata il proprio spazio anche in Italia, la patria della pasta e della pizza. Crescono i locali in tutto il Belpaese ma non sempre è facile trovare il luogo giusto che sia sinonimo di qualità. Consigli preziosi arrivano, però, dalla nuova Guida Sushi di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Q-Eat, una startup italiana che certifica l’origine e la qualità dei prodotti utilizzati dai ristoranti. Si tratta della prima guida dedicata al Sol Levante in cui sono presenti i ristoranti puramente giapponesi (ma non solo). L’immensa cultura gastronomica nipponica è stata di ispirazione per miriadi di contaminazioni creative nel mondo, a partire proprio dal simbolo nazionale: il sushi. Da essa sono nate la cucina nikkei e nippo- brasiliana e la stessa tradizione giapponese vanta numerosi piatti che sono frutto di intrecci ed evoluzioni di preparazioni cinesi o coreane. Nelle guida, non mancano locali asiatici, cinesi o fusion. Così come non mancano locali italianissimi, con chef innamorati della cultura nipponica, o insegne che ammiccano al gusto italiano, mixando i sapori del Mediterraneo con le tecniche del sushi e ristoranti che si concentrano sulle forme del sushi.

Ma il rispetto dell’ortodossia nipponica è stato il punto di partenza per elaborare questa nuova mappa del Gambero Rosso dedicata al sushi: la base di giudizio è stata prima di tutto tarata sui grandi cuochi e ristoratori giapponesi che in Italia hanno importato un pezzo importante della loro cultura. Sono sette i “Maestri del Sushi”, premio speciale nato in collaborazione con New Kenji, la varietà di riso per sushi che l’azienda Mundi Riso ha realizzato in stretta collaborazione con chef giapponesi. Ventidue (su 250 selezionati), invece, le “Tre Bacchette” assegnate ai locali sinonimo di eccellenza.

“Una nuova pubblicazione per celebrare il meglio della cucina del Sol Levante in Italia - dichiara Paolo Cuccia, presidente di Gambero Rosso - Il Gambero è da sempre attento alle nuove tendenze enogastronomiche. Siamo orgogliosi di questa nuova pubblicazione che esprime l’attenzione che da sempre riserviamo al Giappone, grazie anche alla vicinanza storica tra i nostri Paesi. Una guida che sicuramente aiuterà i lettori nella scelta dei migliori locali di sushi del panorama italiano.” Per l’amministratore delegato Luigi Salerno, “la nostra nuova guida Sushi vuole celebrare l’internazionalità dei sapori. Quei sapori nuovi ed intriganti che, seppur provenienti da lontano, sono riusciti in pochi anni ad affascinare i nostri palati.”

Focus - Le “Tre Bacchette” assegnate dalla Guida Sushi

Piemonte

Le Petit Restaurant Japonais - Rosta

Kensho - Torino

Miyabi - Torino

Lombardia

Finger's Garden - Milano

Ichikawa - Milano

Iyo Experience - Milano

Iyo Omakase - Milano

Osaka - Milano

Wicky's Innovative Japanese Cuisine - Milano

Yoshinobu - Milano

Emilia Romagna

Seta - Bologna

YuzuYa - Bologna

Vicolo 8 - Modena

Toscana

Moi - Prato

Umbria

Il Vizio - Perugia

Lazio

Hasekura - Roma

Kiko Sushi Bar - Roma

Abruzzo

Oishi Japanese Kitchen - Teramo

Campania

Japit - Benevento

Tabi - Napoli

Puglia

Fugu Restaurant - Lecce

Yuki Cucina Giapponese - Noci (BA)

Premio Speciale - I maestri del sushi

Haruo Ichikawa - Ichikawa - Milano

Yoshinobu Kurio - Yoshinobu - Milano

Hirazawa Minoru - Poporoya e Shiro Poporoya - Milano

Ikeda Osamu - Osaka - Milano

Wicky Priyan - Wicky's Innovative Japanese Cuisine - Milano

Kato Shozo - Tomoyoshi Endo - Milano

Masashi Suzuki - Iyo Omakase - Milano

Premio speciale “Miglior proposta di abbinamento sushi bevande”

Iyo Omakase - Milano

I migliori take away, delivery e dark kitchen

Piemonte

Japs! e delivery - Torino

Lombardia

Aji - Milano

Armonico - Milano

Ichi Station - Milano

Trentino-Alto Adige

Al Silenzio - Laboratorio Culinario 5 - Rovereto

Emilia-Romagna

Sicilyn - Bologna

Toscana

House of Sushi - Arezzo

Oh Sushi - Sesto Fiorentino

Lazio

Ramè - Roma

Sushi Society - Roma

Campania

Sushi and co. - Napoli

8pus - Telese Terme

Puglia

Bento - Brindisi

Sicilia

Nuk - Catania

Sardegna

Bento - Cagliari

Secci Sushi - Quartu Sant’Elena

