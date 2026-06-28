Un vino dell’Etna tra i protagonisti di “Messaggi per Isabelle”, film americano al n° 1 su Netflix

Un sorso di Sicilia conquista Hollywood: Alta Mora, il bianco dell’Etna firmato Cusumano, tra le aziende che hanno dato vita alla nuova enologia dell’isola, è tra i protagonisti di “Messaggi per Isabelle” (“Voicemails for Isabelle”), film che in questi giorni è schizzato al n. 1 della classifica Top 10 di Netflix. Non è la prima volta che un vino Cusumano conquista lo schermo americano: pochi mesi fa lo stesso vino era apparso in una scena di “And Just Like That”, il sequel della celebre serie “Sex and the City”, portato in tavola dal personaggio siculo-americano Anthony per una cena speciale dedicata alle proprie radici.

Tra i fotogrammi della pellicola, con Zoey Deutch e Nick Robinson protagonisti, appare una bottiglia di Alta Mora Etna Bianco, che nasce sul versante nord del vulcano, dalle migliori uve di Carricante. Il progetto Alta Mora, nato dalla volontà dei fratelli Alberto e Diego Cusumano, si è affermato come una delle interpretazioni più riconoscibili del territorio. Per un brand comparire, anche per pochi secondi, in un prodotto di intrattenimento globale equivale ad una vetrina che nessuna campagna pubblicitaria tradizionale potrebbe garantire: milioni di spettatori in tutto il mondo, in un momento in cui il film è virale anche sui social, con recensioni positive e un pubblico entusiasta. Per l’Etna - distretto vinicolo ormai tra i più ricercati a livello internazionale - è un ulteriore tassello nella narrazione che lo accosta sempre più spesso al lifestyle e all’immaginario contemporaneo.

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