Un vino siciliano fa capolino nella serie “And Just Like That”, sequel di “Sex & The City”

Una cucina americana, una cena a due, ed ecco comparire una bottiglia di vino italiano, l’Alta Mora Etna Bianco (la tenuta di Alberto e Diego Cusumano sulle pendici del vulcano): niente di strano, se non fosse che siamo in una puntata di “And Just Like That”, stagione n. 3, seguitissimo sequel di “Sex & The City”, una delle serie tv più iconiche di sempre, con protagonista la scrittrice e giornalista Carrie Bradshaw, ovvero Sarah Jessica Parker, modello di stile amatissimo dalle donne di tutte le generazioni.

In una lunga scena con due personaggi italoamericani, di cui uno di loro “siculoamericano”, ovvero Anthony, uno dei protagonisti della serie, la scelta cade su un vino della sua terra d’origine, per una cena speciale che ha cucinato lui stesso per impressionare la madre del suo fidanzato. Una scena divertente e ironica, che - complici cibo & vino - evidenzia come la voglia di made in Italy oltreoceano non si sia mai attenuata.

