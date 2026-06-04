Uova, boom nei consumi: nel 2025 +15% in valore e +7,4% in volume negli acquisti degli italiani

Le uova conquistano la tavola degli italiani e nel 2025 mettono a segno una performance senza precedenti, imponendosi come il prodotto più dinamico nella spesa alimentare domestica con un balzo del +15% in valore e del +7,4% in volume negli acquisti, segno anche di un cambiamento strutturale nei consumi che premia un alimento percepito come versatile, accessibile e nutrizionalmente completo. Parola del report Ismea “Tendenze”, che evidenzia come il consumo pro capite abbia raggiunto quota 230 uova annue, considerando sia il prodotto fresco sia quello trasformato, mentre la produzione nazionale si mantiene stabile a 789.000 tonnellate (+0,4%), in un contesto sostenuto da una domanda interna particolarmente vivace.

Parallelamente, si rafforza la redditività degli allevamenti grazie ad un incremento dei prezzi all’origine del +13%, accompagnato dalla stabilizzazione dei costi di produzione, favorita anche dal ridimensionamento delle quotazioni delle materie prime zootecniche, contribuendo a riequilibrare i margini lungo la filiera.

A trainare ulteriormente il comparto sono gli ovoprodotti (uova 100% fresche private del guscio, pastorizzate e lavorate negli stabilimenti industriali pronte all’uso), che rappresentano tra il 40% e il 45% della produzione italiana e trovano sbocco in oltre 90 Paesi, a dimostrazione di una crescente vocazione industriale e internazionale del settore.

Sul fronte qualitativo, infine, si consolidano i segmenti a maggior valore aggiunto: le uova da allevamento a terra restano leader con il 71% del mercato e registrano un aumento dei volumi del +10,8%, mentre il biologico cresce del +8,9%, confermando un orientamento dei consumatori verso scelte più sostenibili e premium.

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