Val delle Rose, Doc Maremma Toscana Rosato Litorale 2019

Sulla scia del successo che questo vino sta vivendo, l’offerta dei rosati è sempre più ricca. In Toscana, la Maremma è luogo dove questa tipologia ha trovato uno dei suoi luoghi d’elezione e il Rosato Litorale di Va delle Rose ne è una delle più riuscite declinazioni. Ottenuto da Sangiovese in purezza, la versione 2019 possiede colore rosa tenue con leggere striature arancioni. Al naso, si succedono tocchi di melograno, piccoli frutti rossi e cipria, che introducono un sorso immediatamente piacevole e di buona dinamica. Il marchio Cecchi è una delle realtà più importanti nella denominazione del Chianti Classico (con Villa Cerna e Villa Rosa) e non solo. Possiede cantine anche a San Gimignano (Castello Montauto), nonché nel territorio del Montefalco Sagrantino (Tenuta Alzatura) e in Maremma, appunto, con Val delle Rose. Una serie di realtà produttive che hanno segnato un processo ormai conclamato di affiancamento alla storica attività di imbottigliatore dell’azienda con sede a Castellina Scalo. È nel 1996 che Cecchi acquista l’azienda Val delle Rose in località Poggio la Mozza nel cuore del Morellino di Scansano. L’azienda fu sottoposta ad interventi profondi, il più importante quello della realizzazione di una moderna cantina, ed oggi l’estensione vitata aziendale è di 100 ettari, prevalentemente coltivati sia con varietà internazionali che con Sangiovese, Ciliegiolo e Vermentino.

(fp)

