Val delle Rose, Doc Maremma Toscana Vermentino Cobalto 2017

Il marchio Cecchi rappresenta una delle realtà più importanti nella denominazione del Chianti Classico (con Villa Cerna e con la più recente acquisizione di Villa Rosa) e non solo. Possiede cantine anche a San Gimignano (Castello Montauto), nonché nel territorio del Montefalco Sagrantino (Tenuta Alzatura) e in Maremma con Val delle Rose. Con l’accelerazione qualitativa impressa alle sue etichette, specie nei vini apicali del suo portafoglio prodotti, l’azienda con sede a Castellina in Chianti ha ormai compiuto un salto di qualità irreversibile. Nel 1996 Cecchi acquista l’azienda Val delle Rose in località Poggio la Mozza nel cuore del Morellino di Scansano. L’azienda fu sottoposta ad interventi profondi, che oggi consegnano un bagaglio vitato di 100 ettari, una moderna cantina e un resort. Ma al di là dello sviluppo della Tenuta va considerato anche un lavoro significativo sul territorio che ha visto privilegiare il Sangiovese e il Ciliegiolo, sul fronte rossista, e, su quello bianchista, il Vermentino. Il Vermentino Cobalto 2017, rappresenta un po’ la punta di diamante della produzione a bacca bianca di Val delle Rose. Fermentato in legno, acciaio e anfora, e affinato per 10 mesi sulle fecce nei diversi contenitori dove è stato fermentato, profuma di erbe aromatiche e di macchia mediterranea. In bocca, alterna morbidezza e sapidità, con il finale che ripropone cenni affumicati e fruttati.

