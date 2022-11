Val di Suga, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Lago 2018

In occasione dell'anteprima Brunello di Montalcino 2018, Val di Suga ha svelato la sua nuova immagine che rappresenta al meglio il lavoro compiuto e gli investimenti fatti in azienda dopo il 2015. Nella nuova cantina, l'azienda ha potuto, negli ultimi anni, lavorare su vinificazione e affinamento per garantire ai vini grande eleganza e qualità. Eleganza e qualità che, insieme al rispetto della storia aziendale e al legame con il territorio, si ritrovano nel re-branding del logo e nel restyling delle etichette. I vini dell’annata 2018 rappresentano i primi frutti di questo lavoro e destano quindi, al netto di una annata molto particolare, grande curiosità. Tra questi va segnalato, Vigna del Lago, un Brunello proveniente dall’omonima vigna sita sul versante nord di Montalcino, caratterizzata prevalentemente da suoli argillosi. Questo vino, dalla veste rosso rubino intenso e brillante, con sfumature granate, si presenta al naso elegantissimo, con piacevoli e immediati sentori di ciliegia, viola e una leggera speziatura. Con l’ossigenazione si percepiscono nitidamente anche note balsamiche, di cuoio, chiodi di garofano, melagrana, vaniglia, canditi e una nota di chinotto. L’ingresso in bocca è fresco, con un tannino di carattere ma elegante e ben integrato. Al palato conquistano la morbidezza, l’equilibrio e la complessità. Il finale, lungo ed elegante, è su fresche note di chinotto, liquirizia e cacao.

(Paolo Lauria)

