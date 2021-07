Val d'Oca, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Uvaggio Storico 2020

Alla base della realizzazione di questo Valdobbiadene Superiore della realtà cooperativa Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D’oca, 15.000.000 di bottiglie di produzione complessiva, c’è un progetto di tutela di alcuni antichi vitigni locali, che la Cantina ha conservato insieme a 6 soci. Per la loro valorizzazione è nato questo “Uvaggio Storico” che, oltre alla Glera, include nel suo blend anche Bianchetta Trevigiana, Verdiso e Perera. Il risultato è uno spumante fresco, sapido e beverino, immediatamente godibile fin dai suoi profumi tendenzialmente floreali, a cui si aggiungono note di pera e mandorle. Ma la cantina con sede a Valdobbiadene è protagonista anche di un grosso lavoro sul suo patrimonio viticolo. Iniziata dalla vendemmia 2019 con i primi 80 soci della denominazione Asolo, la certificazione SQNPI dei vigneti si è estesa con la vendemmia 2020 anche alla denominazione Conegliano Valdobbiadene, portando a circa 320 il numero dei soci. E si completerà con la vendemmia 2021 coinvolgendo tutti i 600 soci della Cantina, per arrivare a complessivi 1.000 ettari di vigneto certificato. Il Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata è realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti, comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Copyright © 2000/2021