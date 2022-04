Valentina Cubi, Docg Amarone della Valpolicella Classico Morar 2012

Il Morar 2012 di Valentina Cubi è un Amarone della Valpolicella Classico che si beve con gran facilità: ha nerbo e croccantezza, e si dispiega in bocca con un'apparente semplicità fresca, fatta di agrumi e menta. Si aggiungono, in seconda battuta, spezie dolci, frutta rossa, balsamicità silvestre e una lieve nota ammandorlata, che rendono il tutto più complesso ma sempre finemente godibile. Il fatto che sia del 2012 non deve stupire: il Morar infatti si prende tutto il tempo necessario per uscire quando è pronto. Nasce dai terreni ricchi di scheletro delle sommità del Monte Tenda, del Monte Crosette e di Rasso, colline che si trovano nei comuni di Fumane e San Pietro in Cariano...zona classicissima. Ne esiste, dal 2010, anche una versione Bio, che però proviene da zone non classiche, in cui Valentina Cubi ha voluto sperimentare la gestione biologica, per fare le cose gradualmente. Questa prima esperienza ha convinto, tanto da intraprenderne la conversione per tutta la proprietà, a partire dal 2014, a 9 anni dal primo imbottigliamento. L'azienda stessa fu rilevata nel 1969 dal Valentina e il marito, e si trova in Contrada Casterna, a metà strada fra Fumane e San Pietro in Cariano: conta su 13 ettari totali, di cui 10 vitati principalmente a Corvina, Corvinone e Rondinella, le piante più vecchie ancora impostate a pergola. Non manca ovviamente la produzione di olio extra vergine di oliva e di acquavite.

