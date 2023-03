Vallepicciola, Toscana Igt Bianco 2021

Prodotto solo in 5.000 esemplari, lo Chardonnay 2021 di Vallepicciola matura prima in cemento poi in tonneau e quindi altri tre mesi in cemento prima dell’imbottigliamento. Il vino si apre al naso nitido e fitto con sentori di frutta gialla fresca, note minerali, balsami mentolati e spezie. Pieno e setoso il sorso dotato di un’acidità ancora tagliente a spingere il frutto turgido e succoso, lungo e impreziosito da una delicata e fresca nota verde il finale. Anche questa etichetta (insieme al taglio bordolese Migliorè e all’Igt Sangiovese) fa parte del progetto aziendale “Grandi Cru”, posizionato all’apice della piramide produttiva di Vallepicciola e da poco entrato nel portafoglio dei vini dell’azienda situata nel cuore della denominazione del Chianti Classico. Vallepicciola, di proprietà della famiglia Bolfo, è infatti situata in una delle sottozone storiche dell’areale, quello di Castelnuovo Berardenga/Vagliagli, ed ha iniziato il suo percorso nel 1999, rappresentando uno dei progetti enologici chiantigiani più ambiziosi avviati nel recente passato nella terra del Gallo Nero. La cantina, dalla struttura moderna e in piena sintonia con l’ambiente circostante, è stata inaugurata nel 2016 e conta su 107 ettari a vigneto, da cui si ricavano 600.000 bottiglie. Il suo patrimonio varietale è assai composito e alimenta un importante ed articolata selezione di etichette, declinata su 17 referenze.

