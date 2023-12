Varvaglione, Salento Igp Malvasia Bianca 12eMezzo Xmas Edition 2022

Sono oltre 100 gli anni di storia ed esperienza professionale su cui può contare la famiglia Varvaglione, oltre che su 400 ettari vitati, da cui ricavano 65 milioni di bottiglie, che distribuiscono in almeno 65 Paesi del mondo. La produzione che caratterizza maggiormente l’azienda tarantina di Leporano - e a cui la famiglia è più affezionata - è quella dedicata ai vitigni autoctoni. Siamo in Puglia, quindi ci riferiamo al Primitivo di Manduria, al Negroamaro, alla Malvasia Nera e all’Aglianico per le uve rosse, al Verdeca, Malvasia Bianca, Falanghina e Fiano per quelle a bacca bianca. Oggi è la quarta generazione a gestire il marchio Varvaglione 1921 e lo fa con un guizzo creativo che trova sfogo soprattutto sotto le feste. Dopo le bottiglie opache simil-lavagna, che nel 2020 erano pronte ad accogliere i nostri auguri in gessetto, quest’anno un trittico della linea “12 e Mezzo” (che prende nome dal basso grado alcolico che caratterizza le 8 etichette che ne fanno parte) propone un quiz con cui cimentarsi in famiglia, incentrato sui vini della cantina. Si fanno carico del gioco il Primitivo, il Negroamaro e la Malvasia Bianca, quest’ultima in versione 2022: vellutata già al naso, con profumi dolci di miele di acacia, fiori di tiglio, melone bianco, albedo, e un lieve tocco mentolato, si distende fresca e sapida in bocca, delicata nei sapori floreali che portano il sorso ad un’astringente chiusura agrumata.

