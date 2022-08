Vecchia Cantina, Docg Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2015

Fa parte della linea d’entrata del ricco portafoglio etichette della Vecchia Cantina di Montepulciano, il Nobile Riserva 2015, che profuma di viola e piccoli frutti rossi maturi a cui si uniscono rimandi di cioccolato e liquirizia. In bocca, il sorso è morbido e tonico, dai tannini bilanciati e dalla progressione solida, a terminare ancora su toni speziati. La cantina sociale di Montepulciano è una delle cooperative più antiche della Toscana enoica, essendo stata fondata nel 1937. Oggi, conta su 400 soci conferitori che lavorano 1.000 ettari di vigneti a biologico, per una produzione complessiva di 7.000.000 di bottiglie. L’attuale presidente è Andrea Rossi, ex sindaco di Montepulciano e Presidente del Consorzio del Nobile. Il che la dice lunga sul peso di questa realtà produttiva nell’areale. La composizione territoriale del bacino vigneti è assai composita, abbracciando due regioni e 3 province: Siena, Arezzo e Perugia. Le vigne dei soci sono collocate a Montepulciano, Pienza, Cetona, Torrita, Sinalunga, Foiano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Chiusi, ma ci sono anche i vigneti umbri di Città della Pieve e Castiglion del Lago. Il vitigno prevalente è il Sangiovese, insieme a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Chardonnay, Grechetto, Trebbiano e Malvasia. A completare le linee produttive della cantina i vini a marchio Cantina del Redi, Poggio Stella, Astorre Noti e Alessandro Berselli.

